Seeder, pagan võtaks, InvesteerimisFestivalile!

Aeg on teatavaks teha järelejäänud aasta suurim uudis: juba juuli keskpaigas näevad kohalikud investeerimishuvilised midagi, mida pole meie maal enne nähtud.

Fotomeenutus 2018. aasta InvesteerimisFestivalilt. Foto: Erakogu

Ühendasin oma jõud Investeerimisklubi ehk suurima investeerimishuvilisi koondava kogukonnaga, et korraldada juuli keskpaigas üritus, mis trumpaks üle kõik varasemad. Tekkis plaan tuua kokku võimalikult taskukohase hinnaga kogu riigi investorite eliit ning üheskoos panna kokku programm, millega võrreldavat mujalt maailmast ei leiagi.

Sündis InvesteerimisFestival 2019! Meie motiiv oli lihtne. Nähes, kuidas riigijuhtimine kisub vägisi kiiva ning riigi rahanduses võivad läbi lipsata otsused, mille peale käitumusliku rahanduse eksperdid taburetilt maha kukuksid, tuleb viia investeerimiskultuur järgmisele tasemele.

Ühendab missioon

Investeerimisklubiga jõudude ühendamine oli meie kõigi jaoks loogiline samm. Oleme üksteise tegemistele varasematelgi aastatel jõu ja nõuga abiks olnud ning tagunud nõrkemiseni ühte ja sama trummi: iga inimene peaks ise oma rahaasjade eest võtma täieliku vastutuse. Ainult nii tagame, et tulevikus on Eesti maailmatasemel mitte ainult finantsteadmiste poolest (selles vallas ei ole praegugi põhjust kurta), vaid ka finantskäitumises (mis jätab kangesti soovida).

InvesteerimisFestival 2019 • Toimub 12. - 14. juulil Harjumaal Padisel • Toob kokku ligi 500 investeerimishuvilist • Esineb ligi 30 oma ala tippu: Markus Villig, Ain Hanschmidt, Robert Kitt, Kaja Kallas jpt • Teemad: aktsiatesse investeerimine, ettevõtlus, kauplemine, kinnisvara, ühisrahastus, produktiivsus jpm • Toetajad: LHV, Crowdestate, Redgate Capital • Registreeri ennast SIIN

Oli ju minu ellukutsumise põhjuski investeerimise propageerimine ning soov oma nahal tõestada, et kõige kindlam viis endale muretu vanadus- või miks mitte ka nooruspõlv kindlustada on luua endale ise oma käega neljas pensionisammas ning unustada muud sambad sootuks. Minu jaoks on ammu selge, et oma pensionipõlve riigi hoolde usaldamine ei pruugi sugugi õnnelikult lõppeda.

Olen ennegi öelnud, et kui mina 2002. aastal 35aastaselt hakkasin oma pensionipõlve finantsturgudele investeerides kindlustama, vaatas nii mõnigi mind pigem altkulmu ning sadu inimesi koondavatest investeerimisklubidest võis siis vaid und näha. Seda enam on rõõm, et nii minu, Investeerimisklubi, mitmete ettevõtete, finantsblogide, podcastide ja institutsioonide teavitustöö säästmise ja investeerimise olulisusest on viimaks hakanud vilja kandma.

Seninägemata koostöö

Investeerimisfestivalgi poleks saanud tänavu niivõrd võimsalt sündida, kui need samad eelpoolmainitud poleks vägesid ühendanud. Nii mina ise kui Investeerimisklubi eestvedajad on viimased kuud palehigis vaeva näinud, et kinnitada festivalile ligi 30 esinejat ning toetajate abiga saada paika saada kogu festivali korraldus. Esinejate seast leiab nii tuttavaid nimesid Rikaste ja Investorite TOPist, majanduseksperte, tippsportlasi või muude valdkondade tippe.

Neid kõiki ühendab jäägitu pühendumine oma eesmärkidele ja silmapaistvad saavutused. InvesteerimisFestivali programm on jaotatud koguni kolmele päevale, mis tähendab, et praktilise nurga alt saab kaetud tõeliselt lai investeerimisspekter.

Et olen ka varasematel aastatel festivalil platsis olnud ning tänavu ka korraldamisel kaasas, võin kinnitada, et vastuseta ükski küsimus ei jää ning vabas ja sundimatus õhkkonnas teiste investorite ja investeerimishuvilistega mõtteid vahetada on väärtus omaette.

Niisiis, Seeder! Selle asemel, et pea seljas sambaid lammutada, tule kuula parem, kuidas me päriselt kõik nii iseenda ja oma laste ja lastelaste tuleviku võimalikult tulemuslikult kindlustada saame. Ja seda kõike rahva säästudega mängimata.