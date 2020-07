Goldman: dollari reservvaluuta staatus on küsimärgi all

Dollari reservvaluuta staatus maailma valuutaturgudel on sattunud Goldmani analüütikute sõnul küsimärgi alla. Foto: Reuters/Scanpix

Investeerimispank Goldman Sachs tõi välja, et järsult tekkinud mure inflatsiooni pärast USAs võib päädida sellega, et dollar kaotab maailmas oma reservvaluuta staatuse, vahendab Bloomberg.

USA Kongress kinnitas järjekordse stimuleerimispaketi, et koroonaviiruse mõju leevendada. Föderaalreserv on tänavu oma bilanssi juba 2,8 triljoni dollari võrra suurendanud, ütlesid Goldmani analüütikud. Nende sõnul tekitavad need poliitikad “valuuta väärtuse vähenemise hirme” ning see võib tekitada olukorra, kus dollari hegemoonia välisvaluutaturgudel satub küsimärgi alla.