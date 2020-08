Üha suuremat osa ameeriklasi kimbutab näljahäda

Üha suuremat osa ameeriklasi kimbutab näljahäda. Foto: Reuters/Scanpix

Kui USA kongress ei suuda otsustada järgmist abipaketti ning töötutoetuste jätkamist, võib näljaga silmitsi seisvate ameeriklaste hulk suureneda, hoiatab kohalik majapidamiste toimetulekut mõõtev uuring.

Uuringu kohaselt on juba praegu toidupuuduses vaevlevate ja toidupankadest abi küsivate ameeriklaste hulk suurenenud. Kui varem oli sinna gruppi kuuluvaid inimesi 10,8 protsenti, siis nüüd on see protsent 12,1.