Pro Kapital kaebab T1 Malli suhtes tehtud otsuse edasi

T1 Mall of Tallinn. Foto: Liis Treimann

Pro Kapital Grupi tütarfirma AS Tallinna Moekombinaat teatas börsiteate vahendusel, et vaidlustab Harju maakohtu määruse, millega kohus otsustas saneerimise ennetähtaegselt lõpetada. Suurim võlausaldaja Lintgen on kohtuotsusega aga rahul.

Selle aasta aprilli alguses teatas Pro Kapital Grupp Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse algatamisest. Juunis määras kohus kava hindama eksperdid, kes pidid esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks ning kava kinnitamine otsustatakse hiljemalt 10. augustiks.