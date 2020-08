Tallink paneb Turu-Tallinna liini kinni

Tallinki laev Baltic Queen sadamas. Foto: LIIS TREIMANN

Tallink Grupp teatas täna, et lõpetab sellest reedest Turu-Tallinna liini opereerimise, mis avati ajutiselt Eesti ja Soome vahel selle aasta juuli alguses ning mida esialgsete plaanide kohaselt plaaniti opereerida nädalavahetustel ka eeloleval sügistalvisel perioodil.

Ajutine liin oli klientide seas ka Tallinki sõnul populaarne. Nüüd on piletimüük aga vähenenud. “Soome meedias võimalike uute reisipiirangute ümber tekkinud infomüra ja ebaselged sõnumid on tekitanud olukorra, kus piletimüük on märgatavalt vähenenud,” ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. “Reisijad on vastaka info tõttu segaduses, sest ei teata, kas ja millal karantiinireeglid lühikese etteteatamisega taas muutuda võivad.”