Apple vallutab India turgu

Apple loodab, et Diwali pidustused panevad hindud raha kulutama Apple´i telefonidele, et neid lähedastele kinkida. Foto: AFP / Scanpix

Apple on valmis avama järgmisel kuul India kiiresti areneval nutitelefonide turul esmakordselt veebipoe, kasutades ära rangete keeldude leevendamise otsesele välismaisele jaemüügile, kirjutab Bloomberg.

Asjaga seotud allikas rääkis Bloombergile, et veebipood saab avamiseks valmis just enne pidulikku Dussehra-Diwali hooaega, mil tavaliselt palju raha kulutatakse. Telefonitootja tegi aastaid New Delhis lobitööd, et muuta määrusi, mis sunnivad Apple´i-taolisi ettevõtteid hankima 30% komponentidest kohapealt. Apple plaanis alustada veebimüüki pärast seda, kui India valitsus eelmisel aastal reeglit leevendas, vahele tuli aga koroonapandeemia, mis külmutas plaani.