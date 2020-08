KJK fond ostis Kawelt Baltika kohustused

Baltika juht Flavio Perini. Foto: Liis Treimann

Baltika teatas börsiteate vahendusel, et Baltika suuraktsionär KJK fond on sõlminud lepingu Kawe Groupiga, et omandada teatud Kawe nõuded Baltika Grupi vastu.

Nõuete omandamise raames nõuete sisu ei muudetud ning ainsa muutusena Baltika Grupi jaoks on nüüdsest kohustus Kawe Grupi ühingute asemel KJK vastu, teatas Baltika.