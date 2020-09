Tesla aktsia kihutab jälle üles

Tesla aktsia on vähem kui 24 tunniga tõusnud 17 protsenti. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla akutehnoloogia päev on umbes nädala kaugusel ning ettevõtte tegevjuhi Elon Muski sõnul on sündmuselt oodata palju huvitavat, vahendab MarketWatch.

Musk kirjutas Twitteris, et sündmusel “avalikustatakse palju põnevaid asju” ning postitus sai palju vastukaja. Investorite jaoks oli see positiivne signaal ning aktsia tõusis eile 12,6 protsenti. Täna on aktsia New Yorgi börsi eelturul kallinenud veel 4,6 protsenti.