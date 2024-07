Tagasi 27.07.24, 13:20 Kamala Harris on väga igav investor USA demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris usub passiivsetesse investeeringutesse. Finantseksperdid kirjeldavad tema portfelli sõnaga “igav”.

Kamala Harris Foto: CNP/Scanpix

Kamala Harris ja tema abikaasa Douglas Emhoff on multimiljonärid, kel on palju paigutusi indeksifondides, mis on sobilikud pensionäridele, kirjeldas väljaanne Barrons.

“Ta on rahaasjades natuke igav,” ütles Wall Street Journalile rahaasjade ekspert Megan Gorman. “Ilmselgelt on ta hoolitsenud selle eest, et seal poleks midagi vastuolulist või ülemäära riskantset.”

Harrise eelmise aasta rahaasjadest on värske ülevaade, mis sai allkirja maikuus. Harrise ja tema abikaasa Emhoffi varad ulatuvad Wall Street Journali teatel 3,6–7,36 miljoni dollari juurde. Föderaalvorm nõuab ainult väärtuste vahemiku esitamist, seega pole täpsed summad teada.

Umbes pool abielupaari varast on fondide kaudu aktsiatesse investeeritud, üks kolmandik on sularahas ning ülejäänu võlakirjades.

CNBCga vestelnud ja Harrise portfelli vaadanud eksperdid tõid esile huvitavat Harrise paigutuste kohta ja viitasid kohtadele, kust teistelgi investoritel õppida oleks.

