Facebook, Twitter ja Youtube meelitavad boikoti korraldanud reklaamitellijad tagasi

Suhted sotsiaalmeediaplatvormide ja reklaamitellijate vahel läksid sassi juulis, mil sotsiaalmeediaplatvorme tabas suurtellijate boikot, sest viimaste sõnul ei saanud nad aktsepteerida seda, et platvormidel vohab vihakõne ja muu sobimatu sisu. Foto: Reuters/Scanpix

Facebook, YouTube ja Twitter on jõudnud suurte reklaamitellijatega, kes suvel reklaami tellimustest loobusid, kokkuleppele, et neid tagasi meelitada, kirjutab Financial Times.

Maailma Reklaamijate Föderatsiooni kaudu peetud platvormide ja reklaamijate läbirääkimistel kehtestati esmakordselt sisu definitsioonid, näiteks vihakõne ja agressioon. Samuti kehtestatakse platvormide kaupa ühtlustatud aruandlusstandardid ja volitatakse väliseid audiitoreid süsteemi jälgima. Täielikult peaks uus süsteem käivituma 2021. aasta teisel poolel.