USA börsil hoogustus alla 5 dollariliste aktsiatega kauplemine

Odavate aktsiate kauplemisaktiivsuse taga nähakse ühe põhjusena ilma tehingutasudega kauplemisrakendusi. Foto: AFP/Scanpix

Ilma tehingutasudeta telefonirakendused ja veebimaaklerid on suurendanud vähem kui 5 eurot makstavate aktsiatega kauplemist USA börsil, kirjutab Wall Street Journal.

Lehe hinnangul on tegu just spekulatiivse kauplemise suurenemisega. New Yorki börsi andmetel moodustasid madala hinnaga aktsiate kauplemismahud mitmetel kevad- ning suvekuudel enam kui 25% kõikides kaubeldud aktsiatest.