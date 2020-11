Maailma börsid võtsid suuna üles

Tehnoloogiahiiglased tegid eile võimsa kergendusralli. Tõusu tõotab tuua ka tänane börsipäev. Foto: AFP / Scanpix

Pärast eilset volatiilset börsipäeva, mis lõppes Bideni võidu tõenäolisemaks muutumisel korraliku tõusuga, lubavad täna varahommikul tõusuteele asunud aktsiafutuurid ka täna kogu maailma börsidele rohelist päeva.

S&P500 indeksifutuurid on täna kerkinud 0,77%, Nasdaq 1,55% ja Dow Jones 0,57%. Samuti on tõusu oodata nii Aasia kui Euroopa turgudel. Aasia turud alustasid päeva kiire tõusuga. Esimestel kauplemistundidel on Asia Dow lisanud väärtust 2,3%, hang Seng indeks 2,69% ja Jaapani Nikkei 1,73%