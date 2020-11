Dalio: võib-olla pole ma bitcoinist päris aru saanud

Ray Dalio. Foto: Reuters/Scanpix

Miljardär ja Bridgewater Associatesi asutaja Ray Dalio ütles teisipäeval, et võib-olla on tal bitcoini kohta midagi kahe silma vahele jäänud. Täna ületas bitcoin 18 000 dollari piiri ja läheneb kõigi aegade rekordile, vahendab Bloomberg.

“See ei ole väga hea jõukuse säilitaja, sest volatiilsus on liiga suur ning korrelatsioon nende asjadega, mida mul osta vaja on, väga väike,” ütles Dalio Twitterisse tehtud postitustes. Ta lisas, et valitsused võivad mingil hetkel krüptorahad ära keelata, kui need hakkavad nende valuutadele konkurentsi pakkuma.