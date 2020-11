Tarbijate raport andis Teslale hävitava hinnangu

Tarbijad andsid eriti kehva hinnangu Tesla Model Y sportmaasturile. Foto: Reuters/Scanpix

Mittetulunduslik tarbijaid ühendav organisatsioon Consumer Reports avaldas raporti, milles toodi välja, et Tesla autod pole sugugi nii vastupidavad ja head, vahendab MarketWatch.

Kokku hinnati tänavu 26 autobrändi ning Tesla saavutas kõigest 24. koha. Peamiselt tõmbas ettevõtet allapoole kompaktne sportmaastur Model Y, mis on Tesla uusim tellitav mudel. “Model Y töökindlus on keskmisest madalam ja selle tõttu ei saa me seda soovitada. Autol esineb kvaliteedi puudujääke nii riistvaras kui ka värvis,” kirjutati raportis.