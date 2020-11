Kalevi ja Põltsamaa omanik on Euroopas üks rohelisemaid toidukontserne

Nüüd on Kalev hakanud pakendama komme ka nii, mis tulevad lahti nagu vanasti. Foto: Eiko Kink

Orkla kontsern, kuhu kuuluvad ka Eestis tegutsevad Kalevi kommivabrik ja Põltsamaa toidutootmine, on S&P Dow Jonesi indeksite poolt tunnistatud üheks kolmest juhtivast toiduettevõttest Euroopas.

"Indeks hõlmab paljusid keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemiskriteeriume ning on olnud meile kasulik enda tulemuste võrdlemisel teiste sarnaste ettevõtetega,“ pressiteates Orkla jätkusuutlikkuse direktor Ellen Behrens. „On hea meel näha, et meie jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, jätkusuutlike pakendite arendamisel ja tooraine jätkusuutlikule tootmisele kaasa aitamisel, on saanud ära märgitud kõrge tulemusega."