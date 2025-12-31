Kodubörs üllatab: aastane tõus tegi suurematele indeksitele silmad ette

2026. aastal on globaalsetel turgudel oodata suurt volatiilsust ning madalat tootlust, kuid kohalik börs võiks selle kõrval esineda hästi, prognoosib varahalduri Trigon Asset Managementi partner Mehis Raud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.