Mehis Raud: aktsiad on kalleimad pärast dot-com mulli, kuid Tallinna börsil on ruumi tõusuks
2026. aastal on globaalsetel turgudel oodata suurt volatiilsust ning madalat tootlust, kuid kohalik börs võiks selle kõrval esineda hästi, prognoosib varahalduri Trigon Asset Managementi partner Mehis Raud.
Isegi pärast viimast langust kaupleb USA turg ajaloolise keskmisega võrreldes kallil tasemel ning ebakindluse jätkudes ei saa välistada tipust ka 50% langust, ütles Trigon Asset Managementi fondijuht ja partner Mehis Raud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.