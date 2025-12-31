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Mehis Raud: aktsiad on kalleimad pärast dot-com mulli, kuid Tallinna börsil on ruumi tõusuks

2026. aastal on globaalsetel turgudel oodata suurt volatiilsust ning madalat tootlust, kuid kohalik börs võiks selle kõrval esineda hästi, prognoosib varahalduri Trigon Asset Managementi partner Mehis Raud.
Globaalsete aktsiaturgude osas Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Mehis Raud uuel aastal optimistlik ei ole.
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