Venezuela nafta hoidis USA börsid vaos

USA presidendi Donald Trumpi sõnul viisid Ameerika Ühendriigid läbi sõjalise operatsiooni Venezuela vastu. President Nicolás Maduro ja tema abikaasa on kinni võetud ning riigist välja lennutatud, kirjutas Trump sotsiaalmeedias.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.