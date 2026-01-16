Morgan Stanley näeb Hollandi kiibiaktsias kõva kasvupotentsiaali
Investeerimispanga Morgan Stanley sõnul võib kõige positiivsema stsenaariumi korral Hollandi ASMLi aktsia tõusta kuni 70%, kuna turul on jätkuvalt näha kasvavat nõudlust tehisintellekti lahenduste järele.
USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval taas tõusule, proovides teha tasa kahe eelneva päeva kaotused. Turge turgutas kiibitootja TSMC oodatust tugevam prognoos, mis kinnitas tehisintellekti sektori jätkuvat kasvu.
Kes poleks kuulnud tõdemust, et kullapalaviku ajal on kõige targem olla kirkade ja labidate müüja, selle asemel et ise kulda taga ajada. Kui selle pilguga buumivat kiibitööstust vaadata, tasuks omada Hollandi firmat ASML Holding.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.