USA suurpank nimetas järgmise aasta parima kiibisektori aktsia

USA suurpanga analüütikud viitasid, et vaatlusalune ettevõte on sisenenud mitmeaastasesse kasvutsüklisse, mida toetavad suurenev litograafia kasutus, kiirenev kasumikasv ja märkimisväärne vaba rahavoo paranemine.
Foto: dpa/Scanpix
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Leedu Keskkrediidiühistu (LCKU), mis ühendab Balti riikide suurimat krediidiühistute võrgustikku, käivitab avaliku allutatud võlakirjade emissiooni. Ettevõte pakub Leedu, Läti ja Eesti investoritele võimalust osta kuni 4 miljoni euro väärtuses 10-aastaseid võlakirju, mis emiteeritakse kuni 8 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames. Intress on 8–8,25 protsenti aastas ja seda makstakse välja kaks korda aastas. Võlakirju jagatakse 26. novembrist kuni 12. detsembrini.