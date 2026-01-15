TSMC tugev prognoos kergitas USA börse

USA aktsiaturud pöördusid neljapäeval taas tõusule, proovides teha tasa kahe eelneva päeva kaotused. Turge turgutas kiibitootja TSMC oodatust tugevam prognoos, mis kinnitas tehisintellekti sektori jätkuvat kasvu.
2025. aasta kujunes Nasdaq Balti börsidele ajalooliseks: ettevõtted kaasasid investoritelt rekordilised 2,1 miljardit eurot ning noteeriti 60 uut võlakirja. Aasta pakkus rõõmu ka aktsionäridele, tuues kaasa laiapõhjalise hinnatõusu kõigil kolmel koduturul, teatas Nasdaq.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.