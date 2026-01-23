Pakane kütab gaasi hinda mõlemal pool Atlandit

Nii nagu Euroopas, on ka USA maagaasi turg sattunud ekstreemse ilmaprognoosi meelevalda. Kui Euroopa gaasihind rühib ülespoole kahanenud laovarude ja külmalaine tõttu, siis USAs tegi hind läbi ajaloolise ralli.
Vaatamata väidetele, et Elme Messer Gaas müüs oma Venemaa tütarettevõtted ja nendega enam mingit pistmist pole, jätkusid Vene toodete tarned paar aastat pärast sõja algustki – mitte ainult Eestisse, vaid ka Lätti ja Leetu, nägi Delovõje Vedomosti tollideklaratsioonide andmebaasist.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.