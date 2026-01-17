Margus Kaasik: turg ujutatakse LNGga üle, gaasi hind langeb

Pikemas perspektiivis, mõne aasta peale ette prognoosib Margus Kaasik aga gaasi hinna selget langust. “Eks ta sinna oma oma vanade liistude juurde ikkagi vaikselt läheb.” See võtab Kaasiku hinnangul aega kaks või kolm aastat, ent hinnalanguse põhjuseks on lähiaastatel turgu üle ujutav LNG.

Tootmisi lisandub tuhandekordse Eesti tarbimismahu jagu

Ta toob välja, et LNG veeldamistehaste ehitusprojektide maht järgnevaks paariks aastaks on globaalselt 3000 teravatt-tundi, mis on väga massiivne kogus. Võrdluseks toob Kaasik välja, et Eestis tarbitakse gaasi kolm teravatt-tundi aastas ehk lähiaastatel lisandub tootmisi tuhendekordse Eesti tarbimismahu jagu, mis viib hinna alla.

Lisaks on omakorda vähenemas nõudlus Hiina suunalt, kes Kaasiku sõnul on vähendamas esialgseid plaane asendada kivisöejaamu hoogsalt gaasijaamadega. Mis tähendab, et nõudlus ei kasva nii kiiresti ja mis omakorda suurendab hinnalanguse ootusi.

Kui gaasipakkumine on globaalselt kasvutrendis ning hind liigub allapoole, tekib õigustatud küsimus, kas oleks põhjendatud gaasist elektritootmise suurendamine. Tihti on siin takistuseks vastavate seadmete madal tootmisvõimekus. “Aasia riikides, kus elektritarbimine kiiresti kaasab, on korralikuks pudelikaelaks gaasiturbiinide kättesaadavuse probleemid,” toob Kaasik välja.

Eesti majanduses energiakandjana on gaasitarbimine aga vähenemas. “Eestis klassikalist tööstuslikku gaasitarbimist praktiliselt ju ei ole, meil kasutatakse gaasi valdavalt sooja tootmiseks ja sellisena on ta langevas trendis, kuna tekivad erinevad alternatiivid soojuspumpade ja teiste tehnoloogiate näol.”

Samas valdkond, kus gaasi hakatakse väga suure tõenäosega rohkem tarbima ka Eestis, on elektri tootmine, kuna lisanduvad mitmed gaasil töötavad elektrijaamad. Eelmise aasta novembris sõlmis Enefit Industry võtmed kätte hankelepingu Iisraeli ettevõte Baran International Ltd ning Baran Group Ltd-ga 100-megavatise vesinikuvõimekusega gaasielektrijaama rajamiseks ning teise näitena saab tuua riigilt suurinvesteeringute toetust saava Derivaat NH3 Powet, kes soovib rajada Paldiskisse gaasielektrijaama.

Lisanduvad gaasijaamad mõjuvad Kaasiku sõnul turule positiivselt ning aitavad muu hulgas gaasitaristu võrgu kulusid kontrolli all hoida. “Mida rohkem gaasi torudest läbi läheb, seda vähem kõik ühiku kohta maksavad.”