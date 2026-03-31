Baltic Horizon Fund kinnitas mulluseks kahjumiks 20 miljonit eurot

Baltic Horizon Fond avaldas teisipäeval 2025. aasta auditeerimata tulemused, mille kohaselt kujunes neljanda kvartali puhtaks rendituluks (NOI) 2,95 miljonit eurot. Kvartali tulemust mõjutasid märkimisväärne kinnisvaraportfelli allahindlus ja vajadus kaasata täiendavat kapitali.
Kinnisvarafond Baltic Horizon Fund (BHF) seisab silmitsi oma ajaloo kriitilisima hetkega. Fondi päästmiseks on välja käidud rahakaasamine, kus fondiosakuid müüakse varade puhasväärtusest ligi 80% madalama hinnaga.
Baltic Horizon Fund pakub investoritele uusi osakuid turuhinnast 30% odavamalt, sest fondil pole paremaid variante, kuidas senistest kõrge intressiga võlakirjadest vabaneda, nentis fondijuht Tarmo Karotam.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.