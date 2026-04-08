Eesti investorite märtsi tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi

Teisipäeval toimunud Eften Real Estate Fundi aktsionäride koosolekul avaldati eesmärk maksta igal aastal järjest suuremat dividendi. “Ühe sendi kaupa me päris tõstma ei hakka, aga ärge ka oodake, et järgmisel aastal on see 5 eurot,” ütles ettevõtte juht Viljar Arakas.
Märtsis suunasid aktsiaturgude liikumist sõda Iraanis ja naftahindade kiire tõus, mis andsid ka investor Toomase portfellis tunda ootamatult tugevalt. Portfelli langust aga vedas aktsia, mis paistab suhtarvudelt kümnendi soodsaimal tasemel.
LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoni viimased tehingud on turvasadamatest jäänud üsna kaugele. "Olen otsinud põlevaid maju ja ostnud juurde veel mitte kuhugi jõudnud, mitte mingit kasumit teenivaid ettevõtteid."
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.