Tagasi Taavi Ilves näeb sõja mõjude pärast kasvupotentsiaali põlatud sektoris Kuna Iraani sõda on näidanud, et energiat peab tootma võimalikult erinevates paikades, siis taastuvenergia on sektor, kus kasvupotentsiaal võib peituda, rääkis investor Taavi Ilves. Hommikuprogramm

“Üks sektor, mis on pikalt alla surutud, on olnud taastuvenergia,” leidis Taavi Ilves . “Tänane kriis näitab, et tegelikult selline lokaalne tootmine on ikkagi oluline strateegiliselt ka. Kui maailma tabavad sellised kriisid, kus energia enam ei liigu, siis need riigid, kes on investeerinud roheenergiasse, saavad ju odavamat energiat.”

Investor rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis veel, mis on tema portfellis ja strateegias muutunud pärast Iraani sõja algust ning mis võib saada aktsiaturgudel pärast seda, kui sõda lõppeb.

Vestles Kristjan Kurg.