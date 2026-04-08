Tiktok teeb Soome miljardi euro suuruse investeeringu
Sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok rajab Soome Lahtisse uue andmekeskuse. Ligi miljard eurot maksev projekt on osa ettevõtte massiivsest investeeringute kavast, millega soovitakse leevendada Euroopa Liidu julgeolekumuresid.
Tuntud tele- ja meelelahutustegelased Robert Rool ja Jüri Butšakov sukeldusid investeerimismängus vastupidiselt oma päris investeerimisfilosoofiale hoopis Põhjamaade ja tehnoloogiasektori üksikaktsiate maailma.
AS PN Projecti tagatud võlakirju saab märkida 9. oktoobrini
Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida AS PN Projecti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud Riia A-klassi bürooarendust. Preses Nama Kvartālsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud 2027. aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas OP Banki, Deloitte’i ja teiste juhtivate ettevõtetega.