Tuntud telenäod testivad turgu: Põhjamaade aktsiad ja tehnoloogia tõmbasid fookuse endale
Tuntud tele- ja meelelahutustegelased Robert Rool ja Jüri Butšakov sukeldusid investeerimismängus vastupidiselt oma päris investeerimisfilosoofiale hoopis Põhjamaade ja tehnoloogiasektori üksikaktsiate maailma.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.