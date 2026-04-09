15 aktsiat, millel hoida pilk peal enne turu taastumist
USA ja Iraani kaheks nädalaks sõlmitud vaherahu leevendas vähemalt ajutiselt investorite närvilisust ja tõi tagasi lootuse turgude taastumiseks. Seetõttu tasub juba praegu vaadata aktsiaid, mis võiksid riskijulguse taastudes turu tõusust enim võita.
Sõda Iraanis on muutnud finantsturud äärmiselt volatiilseks, mistõttu on õige aeg vaadata kriitilise pilguga üle aktsiaportfell ning vajadusel paigutada varasid ümber. Siin on 11 aktsiat, millesse MarketWatchi analüütik soovitab investeerida praeguses ebakindlas keskkonnas.
Kolmapäeval tõusid USA aktsiad järsult, samal ajal kui naftahinnad langesid märkimisväärselt, kuna USA ja Iraan leppisid kokku kahe nädala pikkuses relvarahus, mis võib viia Hormuzi väina taasavamiseni laevaliiklusele.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.