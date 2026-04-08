Wall Street avanes tõusuga pärast USA ja Iraani relvarahu
Kolmapäeval tõusid USA aktsiad järsult, samal ajal kui naftahinnad langesid märkimisväärselt, kuna USA ja Iraan leppisid kokku kahe nädala pikkuses relvarahus, mis võib viia Hormuzi väina taasavamiseni laevaliiklusele.
Sotsiaalmeediaplatvorm Tiktok rajab Soome Lahtisse uue andmekeskuse. Ligi miljard eurot maksev projekt on osa ettevõtte massiivsest investeeringute kavast, millega soovitakse leevendada Euroopa Liidu julgeolekumuresid.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.