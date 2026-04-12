Analüütikud jagasid finantsturgude vaadet, kuidas algab uus nädal
Nädalavahetusel tulemuseta lõppenud USA ja Iraani rahukõnelused mõjutavad uuel nädalal finantsturge. Analüütikute hinnangul edestavad paar sektorit turu keskmist tulemust ning tõenäoliselt nafta kallineb.
Ameerika Ühendriikide asepresident J. D. Vance ütles pühapäeval, et tema läbirääkimiste meeskond lahkub Pakistanis toimunud rahukõnelustelt, kuna ei jõudnud pärast 21 tundi kestnud kõnelusi kokkuleppeni.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.