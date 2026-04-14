Novo Nordisk alustab koostööd OpenAIga. “Eesmärk ei ole asendada teadlasi”

Kui avalikkusele esitleti Novo Nordiski tegevjuhi mullust ametist taandumist vabatahtliku lahkumisena, siis tegelikult oli selle taga suur siseheitlus, mida lahkavad nüüd Taani väljaanded Børsen ja Zetland.
Tuntud tele- ja meelelahutustegelased Robert Rool ja Jüri Butšakov sukeldusid investeerimismängus vastupidiselt oma päris investeerimisfilosoofiale hoopis Põhjamaade ja tehnoloogiasektori üksikaktsiate maailma.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.