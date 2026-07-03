Finantskriisi ette näinud Burry panustas Microni langusele

Aasia aktsiaturud tõusid reedel pärast seda, kui Dow Jonesi tööstuskeskmine püstitas USAs taas rekordi. Samal ajal liikusid tehisintellektiga seotud aktsiad eri suundades: osa neist kosus, kuid mitme kiibifirma langus jätkus.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.