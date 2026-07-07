Soome ettevõtja: Soome on mugavusse kinni jäänud, Eesti tahab aga endiselt kasvada

Kinnisvara Tallinnas hakkab maksma rohkem kui Helsingis, uut Nokiat Soomes tõenäoliselt ei sünni ning tehisintellekt on ettevõtjatele ajalooline võimalus, kuid äri peamine seaduspära jääb samaks, leiab Soome ettevõtja ja start-up’ist eduka väljumise raamatu kaasautor Matias Mäenpää.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks usub Matias Mäenpää, et Tallinna kinnisvara võib aja jooksul Helsingist kallimaks muutuda;

kuidas seletab Soome ettevõtja Soome majanduse takerdumist ning miks liigub Eesti tema hinnangul kiiremini edasi;