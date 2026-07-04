LHV portfellihaldur: järgmine suur AI-võimalus võib peituda Euroopas

Investorid vaatavad tehisarubuumi tõttu praegu peamiselt USA poole, kuid LHV portfellihaldur Kaius Kiivramehe hinnangul võib järgmine suurem võimalus peituda hoopis Euroopas, täpsemalt andmekeskustes ja elektrifitseerimisega seotud ettevõtetes.
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artiklit lugedes teada:
- miks peab Kaius Kiivramees Euroopa andmekeskusi järgmise suure AI-võimaluse kandidaadiks;
- milliseid Euroopa elektrifitseerimise ja taristu ettevõtteid tasub tema hinnangul praegu jälgida;