Tim Cook sõlmis lahkumiskingituseks Apple'i ajaloo suurima USA kiibilepingu
Vähem kui kahe kuu pärast Apple’i tegevjuhi kohalt lahkuv Tim Cook paneb karjäärile võimsa punkti: Apple sõlmis kiibitootjaga Broadcom enam kui 30 miljardi dollarise hiigellepingu, et tuua üle 15 miljardi sidekiibi tootmine USA-sse.
USA kiibitootja Broadcom avaldas kolmapäeval oma teise kvartali tulemused, ületades analüütikute ootused nii käibe kui ka kasumi osas. Vaatamata rekordilisele kvartalile asus aktsia järelturul langema.
Nvidia tegevjuht Jensen Huang ütles, et ettevõte arvestab Hiinaga ka oma uues protsessorituru hiigelprognoosis. Nvidia hinnangul võib globaalne keskprotsessorite ehk CPU-de turg ulatuda tulevikus 200 miljardi dollarini.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.