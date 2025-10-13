Broadcom sai võtmerolli OpenAI kiipide arendamisel

Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uuele rekordtasemele, ületades päevasiseselt 195 dollari piiri pärast seda, kui USA valitsus andis ettevõttele loa eksportida Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE) mitme miljardi dollari väärtuses kiipe.
OpenAI sõlmis tehingu, mis võimaldab praegustel ja endistel töötajatel müüa ettevõtte aktsiaid umbes 6,6 miljardi dollari ulatuses. Tehingus kasutatud hinnanguline ettevõtte väärtus on 500 miljardit dollarit.
Eestis välja töötatud süsteemid tagavad televisiooni ja raadio püsimise eetris ka siis, kui elektri- või internetiühendus katkeb. Levira koostöös riigiasutustega on üles ehitanud detsentraliseeritud võrgulahenduse ning tagab selle, et oluline info jõuab inimesteni igas olukorras ning sõltumata sellest, millises Eestimaa otsas parajasti viibitakse.