Taiwani kiibitootja teise kvartali käive kerkis rekordtasemele

Vähem kui kahe kuu pärast Apple’i tegevjuhi kohalt lahkuv Tim Cook paneb karjäärile võimsa punkti: Apple sõlmis kiibitootjaga Broadcom enam kui 30 miljardi dollarise hiigellepingu, et tuua üle 15 miljardi sidekiibi tootmine USA-sse.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.