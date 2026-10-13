Kiibimüük Koreas surus SpaceXi aktsia langusse

SpaceXi aktsia langes teisipäeval ligi 4%, andes tagasi suure osa oktoobri algusest kogunenud tõusust. Surve alla sattus laiemalt tehisintellekti ja kiibisektoriga seotud tehing, millest SpaceX on samuti kasu saanud.
Kui suurpangad Goldman Sachs ja Citigroup ületasid enda värskelt selgunud vahetulemustega analüütikute kasumiootusi, siis JPMorgan Chase jäi aga prognoosidele alla, vahendavad Yahoo Finance ja Investor's Business Daily.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.