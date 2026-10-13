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Ülle Madise tõstis Paavo Nõgene palga 8000 eurole

President Ülle Madise tõstis kantselei juhiks saanud Paavo Nõgene palga 8000 eurole.
Kõva kogemustepagasiga tippjuht Paavo Nõgene hakkab presidendi kantselei direktorina saama eelkäijast kõrgemat palka.
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