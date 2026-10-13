Ülle Madise tõstis Paavo Nõgene palga 8000 eurole

Peagi presidendiametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus.
President Ülle Madise saab talle olulise märksõna – vabadus – eest päris mitmel moel seista. Ning kui vaadata tema kantselei koosseisu, siis võibki reaalseid tegusid oodata, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?