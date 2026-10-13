Wall Street otsib suunda, pilgud pankade tulemustel

Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellektimulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi.
InvesteerimisplatvormiInvestingWoman eestvedajad rääkisid “Investor Toomase tunnis” rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks, inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.