Meta ületas prognoose ning teatas aktsiate jagamisest

USA aktsiaturud tõusid kolmapäeval, kuna SpaceXi kvartalitulemused suurendasid investorite optimismi tehisintellektisektori suhtes. Samal ajal ootasid investorid Tesla ja Meta majandustulemuste avaldamist.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.