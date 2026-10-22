Meta ja SpaceX vajusid tulemuste järel järsku langusesse

Tehnoloogiahiiud Meta ja SpaceX kukkusid neljapäeval teravalt miinusesse, sest ootusi ületanud kvartalitulemused jäid massiivsete tehisintellekti investeeringute, hüppeliselt kasvava võlakoorma ja hiigeltrahvide varju.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks viisid Meta rekordtulemused aktsia siiski järsku langusesse ning kuidas kommenteeris olukorda Mark Zuckerberg;

mis teeb Tesla ja SpaceX-i võimaliku ühinemise nii keeruliseks ja miks analüütikud näevad aktsias sellest hoolimata tõusuruumi.