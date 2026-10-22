Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,81%323,57
  • OMX Riga−0,22%969,2
  • OMX Tallinn0,19%2 283,72
  • OMX Vilnius−0,05%1 511,47
  • S&P 5000,58%7 757,17
  • DOW 300,69%52 856,09
  • Nasdaq 1,05%26 702,86
  • FTSE 100−0,61%10 687,49
  • Nikkei 225−2,65%62 907,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,26
  • OMX Baltic0,81%323,57
  • OMX Riga−0,22%969,2
  • OMX Tallinn0,19%2 283,72
  • OMX Vilnius−0,05%1 511,47
  • S&P 5000,58%7 757,17
  • DOW 300,69%52 856,09
  • Nasdaq 1,05%26 702,86
  • FTSE 100−0,61%10 687,49
  • Nikkei 225−2,65%62 907,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,26

Tallinki kasum kasvas, kuigi rahavoog nõrgenes

Tallinki kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 43,8 miljoni euroni, kuid kulumieelne ärikasum ja äritegevuse rahavoog jäid mullusele alla.
Kvartali lõpu seisuga opereeris Tallinki kontsern 11 laeva, sealhulgas kahte shuttle -laeva ja viit reisilaeva, välja oli prahitud kolm laeva ja üks laev seisis. Pildil nähtav MyStar tegutseb Eesti–Soome liinil, kus kasvas nii reisijate kui ka veetud kaubaveoühikute arv.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 21.10.26, 08:26
Infortar jätkab oma aktsiate tagasiostmist, et katta töötajate optsioone
Infortar ostab järgmise kuue kuu jooksul börsilt tagasi kuni 250 000 oma aktsiat, et täita ettevõtte optsiooniprogrammi kohustusi.
Börsiuudised
  • 18.10.26, 16:00
Uuel nädalal oluline: kodubörsi tulemuste sadu
Uuel nädalal kujuneb börside tähelepanu keskpunktiks ettevõtete tulemuste sadu, sest kodubörsil avaldavad aruanded LHV, Coop Pank, Tallink ja Harju Elekter, Rootsis aga SEB ja Swedbank. USA turul saavad investorid uudiseid Meta ja Tesla kasumlikkusest.
Uudised
  • 13.10.26, 18:04
Tallinna-Helsingi tunnel toppab Eesti tõttu. “Keegi ei investeeri siia, kui kõik meenutab loteriid”
Aastakümneid räägitud Tallinna-Helsingi tunneli projektis paistavad edusammud, aga peamised takistused on seni olnud Eesti poliitikud ja bürokraatia.
Börsiuudised
  • 13.10.26, 14:05
Iraani sõda tabab Tallinki otse suure lisaarvega
Tallink Silja tegevjuhi Margus Schultsi sõnul pole laevafirma saanud kanda kasvanud kütusekulu tarbijatele edasi.
  • ST
Sisuturundus
  • 19.10.26, 06:00
Eika Asset Management alustab Letsinvesti platvormil 8% intressiga võlakirjade pakkumist Poola logistikapargi arendamiseks
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.

Hetkel kuum

Äripäev kirjutas veebruaris, et finantsinspektsioon alustas eelmisel aastal Coop Panga ja autoäriga tegeleva JMV suhete uurimist.
Börsiuudised
  • 21.10.26, 09:30
Coop Pank sai finantsinspektsioonilt ettekirjutuse. Pank peab muutma sisekontrolli ja laenutegevust
Laevaturg on praegu väga pingul ja kõik Höegh Autolinersi laevad on täies töös.
Investor Toomas
  • 21.10.26, 12:28
Magasin Norra rahalehma hiigeltootluse maha
Investor Toomase kommentaar
NabuMinds on kolmel aastal järjest jõudnud Äripäeva IT-firmade TOPi esikolmikusse. Fotol ettevõtte personalijuht Janno Mängli auhinda vastu võtmas.
Uudised
  • 21.10.26, 18:00
Omanik lahkus Eesti IT-ärist hiiglasliku dividendiga
Jõgevamaa suurpõllumees Ahti Kalde pärjati mõni aasta tagasi auhinnaga “Põllumajanduse tippjuht 2022”. Nüüd ostab ta taanlastelt naabruses tegutseva piimakarjakasvataja.
Uudised
  • 21.10.26, 15:26
Jõgevamaa piimatootja ostab konkurendi. “Meile pakuti seda ettevõtet”
SpaceX tegi oma ajaloolise börsidebüüdi tänavu aasta juunis. Värsked kvartalitulemused on ettevõttele börsifirmana ajaloos alles teised.
Börsiuudised
  • 21.10.26, 00:36
SpaceX lennutas kasumi oodatust pea kolmekordseks
Kunstikoja esimesel nö katseoksjonil on ka see Boris Ninemäe õlimaal “Pärast pühapäevast jumalateenistust”. Alghind 1300 €
Uudised
  • 21.10.26, 16:44
Wiiraltist Vabbeni. Metallitööstur paiskas tuhande teosega erakogust oksjonile 24 tööd
Maru Ehituse juht Margo Dengo.
Saated
  • 21.10.26, 09:02
Maru Ehituse juht: viimased viis kuud on olnud murettekitavalt vaiksed
Preses Nama Kvartālsi ehitus liigub järjekindlalt valmimise suunas.
  • ST
Sisuturundus
  • 19.10.26, 12:00
AS PN Project ületas eesmärgi ja kaasas võlakirjadega 3,5 miljonit eurot
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Jonatan Vseviov ja Lauri Läänemets
Kantsler Jonatan Vseviov lahkub ametist ja liitub sotsidega
Ivo Volkovi juhitud Merko kontsern on Lätis juba ligi 30 aastat tegutsenud, kuid ta tervitab Riia turul ka nooremaid konkurente.
Eesti kinnisvaraarendajad napsasid lätlaste nina alt Riia turu
Peep Jalakas juhib Tallinkit alates tänavu aprillist.
Tallinki juht: müüsime laeva ja koondasime, aga kallis kütus pidurdas tulemust
Jonatan Vseviov ja Lauri Läänemets
Kantsler Jonatan Vseviov lahkub ametist ja liitub sotsidega
Investor Nelli Janson märkis, et suur osa Tesla plaanitud käesoleva aasta investeeringutest võib jääda viimasesse kvartalisse.
Nelli Janson: Tesla ilusad tulemused varjavad tegelikku pilti
Soome president Alexander Stubb Eesti riigivisiidil.
Euroopa otsib uut Moskvaga läbirääkijat
Esile on kerkinud kaks nime
Maris Lauri lahkub riigikogust ega kandideeri kevadel ka järgmistel riigikogu valimistel.
Maris Lauri läheb presidendi majandusnõunikuks
Harju Elekter Groupi peamised finantsnäitajad olid värskelt avaldatud vahearuandes miinusmärgiga. Börsifirma kaotas varasemate perioodidega võrreldes nii müügitulu kui ka kasumit.
Skeletonist tüki müünud Harju Elektri kasum vähenes
9 kuu puhaskasum kahanes 80%
Portugalis võib kinnisvara otsimine 300 000 euroga olla raske, tõdeb ajakirjanik.
Äripäev talve eel Portugalis: kinnisvara on siin ilus, aga kallivõitu
Preses Nama Kvartālsi ehitus liigub järjekindlalt valmimise suunas.
  • ST
AS PN Project ületas eesmärgi ja kaasas võlakirjadega 3,5 miljonit eurot
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Ettevõtte vaba rahavoog ulatus 1,53 miljardi dollarini, kuigi analüütikud olid prognoosinud 4,92 miljardi dollari suurust negatiivset rahavoogu.
Tesla ületas kasumiootusi, vaba rahavoog üllatas analüütikuid
Ettevõte prognoosib 30. septembril lõppenud kvartali käibeks nüüd 18,5–19,5 miljardit dollarit, võrreldes varasema 14,5–15,5 miljardi dollari suuruse prognoosiga.
USA tehisintellektifirma tõstis käibeprognoosi 4 miljardi võrra, aktsia sööstis 9%
Infortarti üks asutaja ja suuromanik Ain Hanschdmidt.
Infortar jätkab oma aktsiate tagasiostmist, et katta töötajate optsioone
SpaceX tegi oma ajaloolise börsidebüüdi tänavu aasta juunis. Värsked kvartalitulemused on ettevõttele börsifirmana ajaloos alles teised.
SpaceX lennutas kasumi oodatust pea kolmekordseks
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg esitlemas tehisintellekti agendi uusi võimalusi.
Meta Muse liitus klubiga, kuhu on jõudnud vaid 11 rakendust
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel
“Ma olen siin Hiiumaal sellepärast, et nii palju stressi ei ole midagi väärt minu silmis. Mitte mingit raha, mitte midagi,” on Rain Ventsel veendunud.
Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale
Sonny Aswani ja Eva Maran on reisinud maailmas ringi ja külastanud erinevaid retriidikohti. Enda oma rajasid nad aga Hiiumaale, kus on neil ka oma kodu.
Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot
Taavi Madiberki juhitava Skeletoni äriplaan on investeerida USAsse 200 miljonit dollarit.
Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks
Martin Salo osalusega Hüüru andmekeskus on Eesti uutest suurprojektidest seni ainus, mis juba tegutseb. Torus on aga veel terve rida hiigelprojekte.
Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde
1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”

Podcastid

Maru Ehituse juht: viimased viis kuud on olnud murettekitavalt vaiksed
Hommikuprogramm
Maru Ehituse juht: viimased viis kuud on olnud murettekitavalt vaiksed
00:00
Advokaadid annavad ülevaate värskeimatest muudatustest andmekaitses. "Ka nutiprillidega kaasneb vastutus"
Triniti eetris
Advokaadid annavad ülevaate värskeimatest muudatustest andmekaitses. "Ka nutiprillidega kaasneb vastutus"
00:00
Tarmo Roos: halb juht keerab ka hea meeskonna tuksi
  • PRO
Juhi jutud
Tarmo Roos: halb juht keerab ka hea meeskonna tuksi
AI tekitas üleilmse mälupuuduse: hind ei loe, kui seadmeid pole lihtsalt saada
Äri ja tehnoloogia
AI tekitas üleilmse mälupuuduse: hind ei loe, kui seadmeid pole lihtsalt saada
Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”
Võitjate põlvkonnad
Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”
Uus juht Jaanus Vihand seab Selveris sihiks turuosa kasvu
Hommikuprogramm
Uus juht Jaanus Vihand seab Selveris sihiks turuosa kasvu
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
12.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Börsiuudised
  • 21.10.26, 09:30
Coop Pank sai finantsinspektsioonilt ettekirjutuse. Pank peab muutma sisekontrolli ja laenutegevust
2
Uudised
  • 21.10.26, 18:00
Omanik lahkus Eesti IT-ärist hiiglasliku dividendiga
3
Investor Toomas
  • 21.10.26, 12:28
Magasin Norra rahalehma hiigeltootluse maha
Investor Toomase kommentaar
4
Uudised
  • 21.10.26, 15:26
Jõgevamaa piimatootja ostab konkurendi. “Meile pakuti seda ettevõtet”
5
Saated
  • 21.10.26, 09:02
Maru Ehituse juht: viimased viis kuud on olnud murettekitavalt vaiksed
6
Uudised
  • 21.10.26, 12:40
Väike vald plaanib suurt elamuarendust

Viimased uudised

  • ST
Sisuturundus
  • 22.10.26, 11:00
CostPocket laieneb: uus ajastu maksekaartide ja Rootsi omanikega
Saated
  • 22.10.26, 10:57
Nelli Janson: Tesla ilusad tulemused varjavad tegelikku pilti
Uudised
  • 22.10.26, 10:54
Euroopa otsib uut Moskvaga läbirääkijat
Esile on kerkinud kaks nime
Saated
  • 22.10.26, 10:16
Tallinki juht: müüsime laeva ja koondasime, aga kallis kütus pidurdas tulemust
Börsiuudised
  • 22.10.26, 09:56
Tegevust laiendav Bigbank suurendas kasumit
  • ST
Sisuturundus
  • 22.10.26, 09:38
Õigusnõustaja: riigihangetel nõutakse ehitusinseneri 7. taseme kutset, kuid selle töö kogemusest ei pruugi piisata kutse taastõendamiseks
Börsiuudised
  • 22.10.26, 09:34
Tallinki kasum kasvas, kuigi rahavoog nõrgenes
Uudised
  • 22.10.26, 09:17
Maris Lauri läheb presidendi majandusnõunikuks
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026