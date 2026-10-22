Tallinki kasum kasvas, kuigi rahavoog nõrgenes

Uuel nädalal kujuneb börside tähelepanu keskpunktiks ettevõtete tulemuste sadu, sest kodubörsil avaldavad aruanded LHV, Coop Pank, Tallink ja Harju Elekter, Rootsis aga SEB ja Swedbank. USA turul saavad investorid uudiseid Meta ja Tesla kasumlikkusest.