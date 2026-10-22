Tallinki kasum kasvas, kuigi rahavoog nõrgenes

Uuel nädalal kujuneb börside tähelepanu keskpunktiks ettevõtete tulemuste sadu, sest kodubörsil avaldavad aruanded LHV, Coop Pank, Tallink ja Harju Elekter, Rootsis aga SEB ja Swedbank. USA turul saavad investorid uudiseid Meta ja Tesla kasumlikkusest.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.