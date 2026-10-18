Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal kujuneb börside tähelepanu keskpunktiks ettevõtete tulemuste sadu, sest kodubörsil avaldavad aruanded LHV, Coop Pank, Tallink ja Harju Elekter, Rootsis aga SEB ja Swedbank. USA turul saavad investorid uudiseid Meta ja Tesla kasumlikkusest.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste ettevõtete tulemused võivad uuel nädalal enim liigutada Tallinna ja USA börsi ning mida investorid neis aruannetes kõige tähelepanelikumalt otsivad;
- kuidas võivad LHV, Coop Pank, Meta ja Tesla numbrid koos euroala ja USA majandusnäitajatega muuta intressiootusi ja aktsiaturgude meeleolu.