Hiina AI-imefirma kaasas 15 miljardit dollarit ja silmapiiril terendab börsidebüüt

Hiina tehnoloogiahiiglase Alibaba tehisarumudelite allalaadimiste arv ületas poole aastaga kolme miljardi piiri. Sellega on ettevõtte tehisarumudelid läinud mööda nii Meta kui ka Google’i mudelitest ning tõusnud arendajate seas maailma enim kasutatud avatud tehisarumudelite hulka.