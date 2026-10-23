Hiina AI-imefirma kaasas 15 miljardit dollarit ja silmapiiril terendab börsidebüüt

Hiina tehnoloogiahiiglase Alibaba tehisarumudelite allalaadimiste arv ületas poole aastaga kolme miljardi piiri. Sellega on ettevõtte tehisarumudelid läinud mööda nii Meta kui ka Google’i mudelitest ning tõusnud arendajate seas maailma enim kasutatud avatud tehisarumudelite hulka.
Tehisintellektiettevõte Anthropic valmistub võimalikuks hiiglaslikuks börsidebüüdiks ning plaanib lähinädalatel kohtuda potentsiaalsete investoritega, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.