Anthropic valmistub hiiglaslikuks börsidebüüdiks ja kohtub investoritega

Tehisintellektiettevõte Anthropic valmistub võimalikuks hiiglaslikuks börsidebüüdiks ning plaanib lähinädalatel kohtuda potentsiaalsete investoritega, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Bloombergile.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- kui kiiresti võib Claude’i looja Anthropic börsile jõuda ja miks peetakse selle debüüti tehisintellektisektori jaoks murranguliseks;
- kuidas võivad Donald Trumpi administratsiooniga tekkinud pinged mõjutada Anthropicu plaane ja investorite huvi;