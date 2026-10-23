Lähis-Ida pinged tõstsid nafta hinna enam kui viie kuu tippu
Nafta hind tõusis reedel ning Brenti toornafta kallines enam kui viie kuu kõrgeimale tasemele, samuti süvendasid huuthide rünnakud Saudi Araabias kartust, et Lähis-Ida energiatarneid tabavad uued häired.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.