Euroopa gaasi hind kerkis pea nelja aasta tippu

Eesti kaudu Kaliningradi kulgev gaasitoru ei ole seotud Eesti ega Baltikumi gaasituruga ning selle sulgemise või töös hoidmise peaksid otsustama poliitikud, leidis energeetikaekspert Marko Allikson Äripäeva hommikuprogrammis.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.