Kuidas olla rikas pensionär?

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, endine rahandusminister Jürgen Ligi, Luminori Baltikumi pensioniüksuse juht Rasmus Pikkani ja fondijuht Vahur Madisson valutasid südant samal teemal mis minagi: kuidas olla ka vanana jõukas ja mida selleks teha. Sest I samba sandikopikad ajavad hinge täis. Foto: Marek Metslaid

Olen alati toetanud seda ideed, et inimene peaks oma pensionipõlve nautimiseks ja rahaliselt muretuks elamiseks lisaks riiklikule pensionile ka ise oma vara kasvatama, kusjuures investeerides kõigest 20 eurot kuus lisaks sammastele on pensionärina end võimalik rikkana tunda.

Rikka pensionäri elust unistades väisasin Luminori panga korraldatud seminari, kus tahtsin teada saada, kas tulevased pensionärid peaksid koroonakriisi tõttu muretsema. Selgus, et kui tervisekriisile ei järgne finantskriisi, siis ei pea, sest kuigi seminari esinejad leidsid, et iga kriis on eelmisest erinev, on praeguse kriisi halba mõju majandusele aidanud tasandada nii valitsused kui keskpangad, tehes kiirelt valmis abipaketid.